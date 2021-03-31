За добу 30 березня в Україні діагностували 11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 558 осіб, померли 407 хворих, одужали 6 405 осіб.

Джерело: дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО

Деталі: Це рекордні показники щодо госпіталізацій та летальних випадків за понад рік пандемії.

Рівно тиждень тому були зафіксовані антирекорди з госпіталізацій те летальних випадків: 23 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 14 174 особам, госпіталізували 5 438 хворих, померли 342 пацієнти, одужали 7 386 осіб.

Того ж тижня було зафіксовано ще гірші показники: 24 березня померли 362 пацієнти, 25 березня коронавірус виявили у 18 132 осіб.

30 березня найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Летальних випадків у вівторок найбільше сталося у Києві (38), Київській області (34), Хмельницькій (28), Житомирській (24), Харківській (22), Запорізькій, Вінницькій та Миколаївській (по 20) областях.

Зараз, за офіційними даними, коронавірус мають 327 862 жителі України.

Серед нових хворих – 491 дитина та 335 медпрацівників.

Тестувань за останню добу зробили 139 224: методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 674 168 осіб, з них 1 313 481 особа одужала, але 32 825 людей померли.

З 24 лютого щеплено проти коронавірусу першою дозою вакцини 231 564 особи, обидві дози вакцини отримали 2 особи.

30 березня перше щеплення зробили 18 668 громадянам.

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Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії