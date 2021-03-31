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Знову антирекорди: 5 558 госпіталізованих і 407 жертв COVID за добу

Середа, 31 березня 2021, 08:22

За добу 30 березня в Україні діагностували 11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 558 осіб, померли 407 хворих, одужали 6 405 осіб.

Джерело: дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Рівно тиждень тому були зафіксовані антирекорди з госпіталізацій те летальних випадків: 23 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 14 174 особам, госпіталізували 5 438 хворих, померли 342 пацієнти, одужали 7 386 осіб. 

Того ж тижня було зафіксовано ще гірші показники: 24 березня померли 362 пацієнти, 25 березня коронавірус виявили у 18 132 осіб.

30 березня найбільше нових випадків зареєстрували у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Серед нових хворих – 491 дитина та 335 медпрацівників.

Тестувань за останню добу зробили 139 224: методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 674 168 осіб, з них 1 313 481 особа одужала, але 32 825 людей померли.

З 24 лютого щеплено проти коронавірусу першою дозою вакцини 231 564 особи, обидві дози вакцини отримали 2 особи.

30 березня перше щеплення зробили 18 668 громадянам.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміявакцинація


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