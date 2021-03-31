В Україні з'явились одразу два міста з прозорою владою, це – рекорд

У 2020 році вперше за час вимірювання рівня прозорості роботи органів місцевої влади одразу два міста потрапили до категорії "прозорих" — це Маріуполь і Львів, які набрали 86,6 та 85,2 бала зі 100.

Джерело: дослідження організації Transparency International Ukraine

Деталі: У топ-5 рейтингу прозорості міст також увійшли Дрогобич Львівської області (78,1 бала), Вінниця (76,7 бала) і Тернопіль (75,2 бала). До першої десятки вперше потрапив Володимир-Волинський, що на Волині, який протягом року найактивніше втілював рекомендації щодо прозорості й отримав найбільший приріст – 22 бали.

За чотири роки рейтингування прозорості, середній показник прозорості зріс на 59,5% і тепер становить 47,7 бала. Однак попри позитивну динаміку, цьогоріч темпи підвищення прозорості міст уповільнилися і становлять 4,4%.

Пряма мова виконавчого директора ТІ Україна Андрія Боровика: "Публікація даних на сайті міськради чи ухвалення нормативно-правових актів не означає автоматичну прозорість місцевої влади. Результати рейтингів демонструють суттєвий розрив між практичною та формальною відкритістю. Через ці дослідження ми побачили, що жителі міст чекають від влади зовсім іншого, ніж отримують – запит не відповідає пропозиції. Усунення саме цієї розбіжності має стати новим орієнтиром для муніципалітетів в найближчі роки".

Рейтинг складено в межах проєкту "Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для забезпечення підзвітності та належного врядування", який реалізується за фінансової підтримки представництва Європейського Союзу в Україні.