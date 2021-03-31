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В Украине появились сразу два города с прозрачной властью, это - рекорд

Среда, 31 марта 2021, 16:28

В 2020 году впервые за время измерения уровня прозрачности работы органов местной власти сразу два города попали в категорию "прозрачных" - это Мариуполь и Львов, набравшие 86,6 и 85,2 балла из 100.

Источник: исследование организации Transparency International Ukraine

Детали: В топ-5 рейтинга прозрачности городов также вошли Дрогобыч Львовской области (78,1 балла), Винница (76,7 балла) и Тернополь (75,2 балла). В первую десятку впервые попал Владимир-Волынский, что на Волыни, который в течение года активно воплощал рекомендации по прозрачности и получил наибольший прирост - 22 балла.

 

За четыре года рейтингования прозрачности, средний показатель прозрачности вырос на 59,5% и теперь составляет 47,7 балла. Однако несмотря на положительную динамику, в этом году темпы роста прозрачности городов замедлились и составляют 4,4%.

 

Прямая речь исполнительного директора ТI Украина Андрея Боровика: "Публикация данных на сайте горсовета или принятие нормативно-правовых актов не означает автоматическую прозрачность власти. Результаты рейтингов демонстрируют существенный разрыв между практической и формальной открытостью. Через эти исследования мы увидели, что жители городов ждут от власти совсем не то, что получают - запрос не отвечает предложению. Устранение именно этого разрыва должен стать ориентиром для муниципалитетов в ближайшие годы".

 

Рейтинг составлен в рамках проекта "Transparent Cities: электронная платформа взаимодействия граждан и местной власти для обеспечения подотчетности и надлежащего управления", который реализуется при финансовой поддержке представительства Европейского Союза в Украине.

Украинская правда
Темы: коррупцияЛьвовМариуполь


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