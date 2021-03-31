Зеленський задекларував 19 мільйонів доходу і держдачу

Доходи президента Володимира Зеленського та членів його родини у 2020 році склали майже 23 мільйони гривень.

Джерело: декларація глави держави за 2020 рік, Офіс президента

Деталі: Згідно з декларацією, доходи Зеленських у 2020 році склали 22 747 827 гривень (минулого року президентське подружжя задекларувало 28,6 млн). Сумарний самого дохід глави держави - 19 113 279 гривень за рік.

Заробітна плата Зеленського на посаді президента становить 336 тисяч гривень, а Олени Зеленської у 95 Кварталі – 952 900 грн.

Президент задекларував роялті у розмірі 4 млн 633 тис. 832 грн.

При цьому сума видатків, вказана у декларації Зеленського – 25 289 527. З них 250 тисяч гривень Зеленський пожертвував на будівництво пам’ятника першому українському космонавту Леоніду Каденюку.

Від продажу нерухомого майна та земельної ділянки в Іванковичах родина Зеленських отримала 13 млн 470 тис. 600 грн.



Офіс президента зазначає, що загальна сума доходів родини глави держави у 2020 році, за винятком продажу нерухомості, склала 9 млн 73 тис. 553 грн, що у понад два рази менше від отриманих доходів за попередній звітний період (19 млн 987 тис. 136 грн).



Зеленський задекларував новий об’єкт нерухомості – державну дачу, на правах користування, переїзд на яку пов'язаний із необхідністю забезпечення обов'язкової державної охорони.



Він і надалі залишається власником великої кількості торгових марок, так, у 2020 році були також зареєстровані 13 торговельних марок в Україні та дві за кордоном.

Родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 1 млн 800 тис. грн.