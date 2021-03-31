Зеленский задекларировал 19 миллионов дохода и госдачу

Доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили почти 23 миллиона гривен.

Источник: декларация главы государства за 2020 год, Офис президента

Детали: Согласно декларации, доходы Зеленских в 2020 году составили 22 747 827 гривен (в прошлом году президентская чета задекларировала 28,6 млн). Суммарный самого доход главы государства - 19 113 279 гривен в год.

Заработная плата Зеленского на посту президента составила 336 тысяч гривен, а Елены Зеленской в 95 Квартале - 952 900 грн.

Президент задекларировал роялти в размере 4 млн 633 тыс. 832 грн.

При этом сумма расходов, указанная в декларации Зеленского - 25 289 527. Из них 250 000 гривен Зеленский пожертвовал на строительство памятника первому украинскому космонавту Леониду Каденюку.

От продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13 млн 470 тыс. 600 грн.

Офис президента отмечает, что общая сумма доходов семьи главы государства в 2020 году, за исключением продажи недвижимости, составила 9 млн 73 тыс. 553 грн, что более чем в два раза меньше полученных доходов за предыдущий отчетный период (19 млн 987 тыс. 136 грн ).

Зеленский задекларировал новый объект недвижимости - государственную дачу, на правах пользования, переезд на которую связывают с необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны.

Он продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок, так, в 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом.

Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1 млн 800 тыс. грн.