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ЗСУ будуть дзеркально відповідати на обстріли – Кравчук 

Четвер, 4 березня 2021, 00:25
ЗСУ будуть дзеркально відповідати на обстріли – Кравчук 

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук відреагував на рішення проросійських бойовиків частіше відкривати вогонь по українських позиціях заявивши, що наші військові будуть відповідати дзеркально.  

Джерело: Кравчук у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по нашим військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація - це війна".

Деталі: Перший президент України поклав всю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угрупування.

"Вони не будуть виконувати мінських домовленостей. Вони відмовляються від тиші, яка запроваджена. Вони відмовляються від комплексу заходів, які схвалені Радою безпеки Організацій об'єднаних націй. Усі приходять до висновку, що саме вони є порушниками домовленостей", – сказав голова української делегації. 

Що передувало: Російські найманці вирішили частіше відкривати вогонь проти української армії.

На засіданні Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненої бойовиками інформації щодо "дозволу на ведення попереджувального вогню".

Українська правда

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Теми: ДонбасКравчуквійнаООСОб'єднані сили на Донбасі
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