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Кремль звинуватив Україну в провокаціях на Донбасі, а Київ звинувачує РФ

Четвер, 4 березня 2021, 12:17
ТАСС

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ескалація на Донбасі відбувається з вини українських бійців, тоді як військове керівництво України стверджує зворотне.

Джерело: Пєсков журналістам 4 березня, ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Ми дійсно з глибоким занепокоєнням спостерігаємо за зростанням напруженості на лінії зіткнення, ми фіксуємо всі частіше й частіше обстріли території Донбасу з боку українських збройних сил або різних формувань, які є в України поблизу лінії зіткнення.

Ми фіксуємо вхід українських військових у ті зони, де вони не повинні бути після завершення розведення. Все це – привід для серйозної стурбованості.

Ми ретельно аналізуємо ситуацію. Ми сподіваємося, що керівництву України вдасться утримати ці формування і підрозділи, які чи то регулярна армія, чи то ще щось, від подальших провокаційних дій і від нарощування напруженості".

Деталі: Пєсков заявив також, що Москва розраховує, що партнери по "нормандській четвірці" звернуть увагу на "зростання напруженості на південному сході України".

Цьому передувало: Останнім часом у зоні операції Об'єднаних сил України активізувалися бойові дії, Україна має нові втрати та поранених. 

Командування ООС уже кілька днів заявляє, що "основною метою дій Збройних формувань РФ є провокування підрозділів ЗС України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню, у деяких випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗС України".

У військовому керівництві вбачають "широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей".

Крім того, 28 лютого Україна попередила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ про можливі провокації Росії з наміром легітимізувати залучення "російських миротворців" на Донбас, зокрема на Луганщині знімали серію "репортажів" із нібито коментарем "представників СММ ОБСЄ".

Олена Рощенко, УП
Теми: Донбасбойові діїокупаціяРосіяпровокації


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