Шмигаль: В Україні почалась третя хвиля епідемії, можливий локдаун

В Україні почалась третя хвиля епідемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції

Пряма мова: "Вже зараз очевидний факт, що у нас розпочалась третя хвиля пандемії. Уже в Івано-Франківській області і Чернівецький запроваджено дуже жорсткі обмеження. Ще кілька областей на підході...

Якщо ситуація буде погіршуватись, якщо ми будемо бачити, що медицина не справляється, то мабуть у нас не буде іншого виходу, ніж запровадження жорсткого карантину такого типу, який ми уже переживали. Я б дуже цього не хотів".

Деталі: За його словами, близька до критичної зараз ситуація у ще кількох західних областях і Києві.

Прем'єр пояснив, що процес вакцинації дуже тривалий, і щоб уникнути жорсткого локдауну, населення мусить дотримуватись карантинних рекомендацій, носити маски тощо.