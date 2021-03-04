Рада провалила голосування за закони про обіг зброї

Верховна Рада не змогла ухвалити у першому читанні жоден з двох законопроєктів про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні.

Джерело: засідання парламенту 4 березня

Деталі: Рада розглядала два законопроєкти про обіг зброї – № 4335 та №4335-1.

За прийняття за основу проєкту закону №4335 проголосували лише 88 депутатів.

Також нардепи відмовились направити цей документ на доопрацювання до комітету (за 209) і суб’єкту законодавчої ініціативи (за 214).

Проєкт закону №4335-1 підтримали лише 74 парламентарі.

Спікер ВР Дмитро Разумков зазначив, що один з двох документів все ж варто відправити на доопрацювання.

Однак повернення законопроєкту у комітет підтримали лише 173 народні обранці.

Разумков спитав, чи варто ставити документ далі на голосування, і коли почув відповідь, що ні, оголосив, що закон відхилено.

Таке рішення нардепи зустріли оплесками.

Що у законопроєктах?

Проєкт закону № 4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї" передбачає, що за аналогією з посвідченням водія, запровадять посвідчення власника зброї.

На кожну одиницю зброї впроваджуватиметься також технічний паспорт, де будуть вказані відомості про власника та серійний номер зброї.

Згідно з документом, право на отримання посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України які:

не мають медичних протипоказань;

не мають судимості, що погашена чи знята (крім реабілітованих);

не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за частиною третьою, четвертою статті 126, статтями 130, 17219, 17220, 173, 1732, 1733, 174, 1831, 1843, 185, 186, 1868, 187, 190-1956, 203, 2031, 2041, 2042-2044 КУпАП.

Також проєкт закону передбачає:

обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну власником зброї,

створення Єдиного держреєстру цивільної зброї,

запровадження курсів з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Проєкт закону № 4335-1 "Про цивільну зброю та боєприпаси" встановлює право на володіння зброєю та боєприпасами, а також створює реєстр цивільної зброї, держателем якого є Мін’юст.

Він також визначає:

умови, порядок та правила придбання зброї і боєприпасів фізичними і юридичними особами, порядок володіння зброєю, її зберігання, переміщення, застосування,

умови позбавлення права на володіння зброєю та її вилучення,

порядок організації курсів з підготовки власників зброї,

перелік повноважень органів державної влади та управління у сферах обігу зброї та боєприпасів і надання послуг, пов'язаних із використанням зброї та боєприпасів,

використання зброї суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на здійснення охоронної діяльності,

запровадження ліцензування діяльності у галузі виробництва зброї та боєприпасів військового призначення,

обіг пневматичної зброї,

вимоги щодо набуття зацікавленими особами права на зброю,

та посилює відповідальність за незаконне використання зброї.

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