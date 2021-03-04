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Місце проведення з'їзду суддів перенесли після листа Авакова

Четвер, 4 березня 2021, 16:50
Місце проведення з'їзду суддів перенесли після листа Авакова
Фото viche.ck.ua

Рада суддів перенесла місце проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв до "Президент Готелю" у Києві.

Джерело: Рада суддів з посиланням на рішення, прийняте на позачерговому засіданні 4 березня

Дослівно: "Ухвалено рішення №11 про перенесення місця проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України до "Президент Готелю", що на вулиці Госпітальній, 12".

Деталі: Повідомляється, що таке рішення прийняли на підставі листа глави МВС Арсена Авакова, у якому він рекомендував змінити місце проведення з'їзду "з міркування питань безпеки делегатів та учасників форуму".

XVIII з'їзд суддів України відбудеться 9-11 березня за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, (Конгрес-Хол готелю "Президент Готель"). Початок о 10:00.

На з'їзді суддів планують розглянути питання:

  • про обрання членів Вищої ради правосуддя;
  • про призначення судді Конституційного Суду;
  • про обрання Ради суддів;
  • заслухати звіт Ради суддів та інформацію т.в.о. Голови Державної судової адміністрації про її діяльність, зокрема, організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів судової влади.

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Українська правда

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Теми: судАваков
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