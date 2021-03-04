Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ляшко прокоментував високу смертність серед пацієнтів на ШВЛ

Четвер, 4 березня 2021, 19:04

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що висока летальність серед пацієнтів на ШВЛ не є особливістю України, це є особливістю коронавірусної хвороби, а майже усі, хто померли під ШВЛ, були старшими 60 років.

Джерело: Ляшко під час брифінгу, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ляшка: "На початку цього тижня інформпростір сколихнула інформація про те, що багато людей, які хворіють на коронавірусну хворобу, потрапляють у відділення інтенсивної терапії і після того, як їх підключають до апаратів ШВЛ, досить велика кількість таких випадків завершується летальними наслідками.

Потреба у штучній вентиляції легень наразі відбувається тільки у тих людей, коли ресурси респіраторної неінвазивної терапії вичерпано. Тобто спочатку людину при низькому насичені киснем підключають до кисневої терапії, після цього використовують такі апарати, як CPAP, але коли організм людини виснажується повністю, то людину підключають до апарату ШВЛ - це коли повністю штучна заміна дихальної функції.

Тому такі високі цифри летальності, і це не є особливістю України, це є особливістю хвороби. Ці цифри від 50 до 90% по різних країнах, але це залежить від вибірки, кількості, як, хто оцінює".

Деталі: Він додав, що в Україні більше половини летальних випадків реєструється в групі 70+, якщо включити в цю групу пацієнтів віком 60+, то летальних випадків внаслідок інфікування коронавірусною хворобою серед цієї категорії буде 80%.

Нагадаємо: У дослідженні Національної академії наук України йдеться, що понад 88% пацієнтів з коронавірусом в Україні, які перебували на штучній вентиляції легенів, померли.

Теми: Ляшкокоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 4 березня: третя хвиля і можливий локдаун, вибачення словацьких дипломатів

Ляшко прокоментував високу смертність серед пацієнтів на ШВЛ

Захиститись від "подвійних" громадян: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії затягується до вересня

Місце проведення з'їзду суддів перенесли після листа Авакова

фото"Міняємо Словаччину на Крим": у Харкові розмалювали словацьке консульство

Усі новини...
Ляшко
Санлікар Ляшко публічно зробив щеплення індійською вакциною
Ще 7 областей можуть днями перевести в "червоний" рівень – Ляшко
У трьох областях на тиждень закриють кафе та ресторани
Останні новини
21:50
У Німеччині двох чоловіків засудили за порушення санкцій ЄС проти РФ
21:39
Виступав російською: "ЄС" вигнала з фракції депутата Харківської облради
21:19
У США Нацгвардію попросили продовжити охорону Капітолію через загрозу нападів – ЗМІ
21:07
Новини 4 березня: третя хвиля і можливий локдаун, вибачення словацьких дипломатів
20:53
Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро
20:38
Данія подарувала Україні ще 30 апаратів ШВЛ
20:20
ОПЕК+ не змінила обмежень пропозиції нафти у квітні, ціни "стрибнули" на 5%
20:03
Італія першою в ЄС заблокувала експорт вакцини від коронавірусу
19:48
Зеленський підписав закон про електронні трудові книжки
19:34
Посли G7 закликали прискоритися з реформами енергоринку
Усі новини...