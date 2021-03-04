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Ляшко прокоментував високу смертність серед пацієнтів на ШВЛ

Четвер, 4 березня 2021, 18:04
Ляшко прокоментував високу смертність серед пацієнтів на ШВЛ

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що висока летальність серед пацієнтів на ШВЛ не є особливістю України, це є особливістю коронавірусної хвороби, а майже усі, хто померли під ШВЛ, були старшими 60 років.

Джерело: Ляшко під час брифінгу, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ляшка: "На початку цього тижня інформпростір сколихнула інформація про те, що багато людей, які хворіють на коронавірусну хворобу, потрапляють у відділення інтенсивної терапії і після того, як їх підключають до апаратів ШВЛ, досить велика кількість таких випадків завершується летальними наслідками.

Потреба у штучній вентиляції легень наразі відбувається тільки у тих людей, коли ресурси респіраторної неінвазивної терапії вичерпано. Тобто спочатку людину при низькому насичені киснем підключають до кисневої терапії, після цього використовують такі апарати, як CPAP, але коли організм людини виснажується повністю, то людину підключають до апарату ШВЛ - це коли повністю штучна заміна дихальної функції.

Тому такі високі цифри летальності, і це не є особливістю України, це є особливістю хвороби. Ці цифри від 50 до 90% по різних країнах, але це залежить від вибірки, кількості, як, хто оцінює".

Деталі: Він додав, що в Україні більше половини летальних випадків реєструється в групі 70+, якщо включити в цю групу пацієнтів віком 60+, то летальних випадків внаслідок інфікування коронавірусною хворобою серед цієї категорії буде 80%.

Нагадаємо: У дослідженні Національної академії наук України йдеться, що понад 88% пацієнтів з коронавірусом в Україні, які перебували на штучній вентиляції легенів, померли.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко Вікторкоронавірусепідеміямедициназдоров'я
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