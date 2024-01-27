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Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні

Ольга Глущенко Субота, 27 січня 2024, 04:52
Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні
Віктор Ляшко, фото МОЗ

В Україні щотижня фіксують 3,5-4 тис. випадків захворювань на коронавірусну інфекцію і 2 тисячі госпіталізацій, ситуацію вважають контрольованою.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "В Україні зараз ситуація контрольована, за тиждень ми маємо 3,5-4 тис. випадків, 2 тис. госпіталізацій. У лікарнях ситуація також стабільна, контрольована – ми відслідковуємо завантаженість, відслідковуємо пацієнтів, які перебувають на кисневій терапії".

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Деталі: За словами міністра, нинішній осінньо-зимовий період порівняно з попереднім проходить "більш-менш благополучно".

Водночас Ляшко поінформував, що за попередній тиждень 133 тис. людей захворіли на грип та грипоподібні захворювання, у тому числі ковід, а з жовтня уже більше мільйона громадян перехворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Глава МОЗ запевнив, що моніторинг ситуації з захворюваністю на респіраторні інфекції не показує нічого аномального.

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"Бачимо ті штами, до яких ми готувалися, тому поки що ситуація проходить у звичному режимі", – підкреслив він.

Ляшко закликав тих, хто перебуває у безпечних умовах і має можливість, звернутися до сімейного лікаря та зробити щеплення від ковіду.

Теми: Covid-2019коронавірусЛяшко ВікторМОЗ
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