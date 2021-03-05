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Окупанти на Донбасі, порушуючи умови, передислокували 6 танків і 3 гаубиці

П'ятниця, 5 березня 2021, 11:45

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з порушенням ліній розведення сил передислокували шість танків і три гаубиці.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 4 березня.

Окупанти передислоковують заборонені Мінськими угодами озброєння та військову техніку та розміщують їх з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання.

Зокрема 6 танків Т-72Б та 3 самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика" збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка.

Передісторія: 

  • Після введення санкцій РНБО щодо телеканалів близьких до кума президента РФ Володимира Путіна нардепа Віктора Медведчука на Донбасі спостерігається ескалація конфлікту. 
  • Голова української делегації у Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук вважає, що ускладнення військової ситуації на Донбасі останнім часом - це реакція Росії на активізацію дій України у відстоюванні своїх позицій.
  • 3 березня російські ЗМІ повідомили, що незаконні військові формування окремих регіонів Донецької області, що тимчасово не контролюються українським урядом, вирішили частіше відкривати вогонь проти української армії.
  • На засіданні Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненої бойовиками інформації щодо "дозволу на ведення попереджувального вогню".

Українська правда
Теми: війнаДонбас


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