Окупанти на Донбасі, порушуючи умови, передислокували 6 танків і 3 гаубиці

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з порушенням ліній розведення сил передислокували шість танків і три гаубиці.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 4 березня.

Окупанти передислоковують заборонені Мінськими угодами озброєння та військову техніку та розміщують їх з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання.

Зокрема 6 танків Т-72Б та 3 самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика" збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка.

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