Окупанти на Донбасі, порушуючи умови, передислокували 6 танків і 3 гаубиці
П'ятниця, 5 березня 2021, 10:45
Російсько-окупаційні війська на Донбасі з порушенням ліній розведення сил передислокували шість танків і три гаубиці.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Деталі: Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 4 березня.
Окупанти передислоковують заборонені Мінськими угодами озброєння та військову техніку та розміщують їх з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання.
Зокрема 6 танків Т-72Б та 3 самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика" збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка.
Передісторія:
- Після введення санкцій РНБО щодо телеканалів близьких до кума президента РФ Володимира Путіна нардепа Віктора Медведчука на Донбасі спостерігається ескалація конфлікту.
- Голова української делегації у Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук вважає, що ускладнення військової ситуації на Донбасі останнім часом - це реакція Росії на активізацію дій України у відстоюванні своїх позицій.
- 3 березня російські ЗМІ повідомили, що незаконні військові формування окремих регіонів Донецької області, що тимчасово не контролюються українським урядом, вирішили частіше відкривати вогонь проти української армії.
- На засіданні Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненої бойовиками інформації щодо "дозволу на ведення попереджувального вогню".
Українська правда