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15-річна криворіжанка вела "групу смерті" в Telegram – поліція

П'ятниця, 5 березня 2021, 11:23
15-річна криворіжанка вела групу смерті в Telegram – поліція

15-річна жителька Кривого Рогу створила так звану "групу смерті" в Telegram, у якій вказувала учасникам завдавати собі шкоди.

Джерело: МВС України, поліція Дніпропетровської області 

Деталі: Зазначається, що група діяла із 21 лютого.На момент створення там було понад 500 учасників. Коли адміністратор почав вказувати учасникам завдавати собі тілесних ушкоджень, у групі залишилося 13 осіб. Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції.

Повідомляється, що таких завдань могло бути більше п’яти на день.

За попередньою інформацією поліцейських, 4 березня дівчина планувала покінчити життя самогубством.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 120 ККУ (доведення до самогубства). Також поліційські встановлюють особу куратора та інших організаторів групи.

 

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Нагадаємо: 16 лютого стало відомо, що в місті Боярка на Київщині дві учениці 7 класу отруїлися невідомими речовинами, в результаті чого одна дитина померла. Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба припустив, що отруєння 12-річних школярок в Боярці пов'язано "з небезпечними інтернет-іграми".

Українська правда

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Теми: Кривий Рігполіція
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