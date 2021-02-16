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Представник Зеленського: Причиною трагедії в Боярці можуть бути інтернет-ігри

Вівторок, 16 лютого 2021, 18:31
Представник Зеленського: Причиною трагедії в Боярці можуть бути інтернет-ігри

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба припустив, що отруєння 12-річних школярок у Боярці пов’язане з небезпечними інтернет-іграми.

Джерело: Микола Кулеба у Facebook

Пряма мова: "На жаль, одну дівчинку не вдалось врятувати. Висловлюю свої щирі співчуття батькам".

"За попередніми даними, є підозра, що ці випадки пов'язані з небезпечними "іграми", які поширюються в Інтернеті".

Деталі: 16 лютого у Боярці, в академічному ліцеї, за оперативними даними, дві 12-річні учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись.

Одну дівчинку не вдалося врятувати, друга школярка знаходиться в лікарні.

Передісторія: У місті Боярка, що на Київщині, дві учениці 7 класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дитина померла.

Українська правда

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Теми: Київська областьдіти
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