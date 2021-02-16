Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Представник Зеленського: Причиною трагедії в Боярці можуть бути інтернет-ігри

Вівторок, 16 лютого 2021, 19:31

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба припустив, що отруєння 12-річних школярок у Боярці пов’язане з небезпечними інтернет-іграми.

Джерело: Микола Кулеба у Facebook

Пряма мова: "На жаль, одну дівчинку не вдалось врятувати. Висловлюю свої щирі співчуття батькам".

"За попередніми даними, є підозра, що ці випадки пов'язані з небезпечними "іграми", які поширюються в Інтернеті".

Деталі: 16 лютого у Боярці, в академічному ліцеї, за оперативними даними, дві 12-річні учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись.

Одну дівчинку не вдалося врятувати, друга школярка знаходиться в лікарні.

Передісторія: У місті Боярка, що на Київщині, дві учениці 7 класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дитина померла.

Українська правда
Теми: Київська областьдіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПоліція дізналася, чим отруїлися семикласниці на Київщині

відеоНа російському телебаченні порівняли Навального з Гітлером

Представник Зеленського: Причиною трагедії в Боярці можуть бути інтернет-ігри

"Слуга народу" визначилась, як голосуватиме за закон про зброю - нардеп

"Невловимий" Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці

Новий закон прирівняв електронні водійські права до паперових

Усі новини...
Київська область
У ліцеї під Києвом померла 7-класниця: отруїлася з подругою невідомою речовиною
На Київщині подорожчав проїзд
Поліція знайшла звалища епідемічно небезпечних відходів у двох областях
Останні новини
20:39
Україна і Канада почнуть переговори щодо розширення Угоди про вільну торгівлю
20:24
Adidas вирішив розпрощатися зі своїм брендом Reebok
20:10
фотоПоліція дізналася, чим отруїлися семикласниці на Київщині
19:51
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
19:43
відеоНа російському телебаченні порівняли Навального з Гітлером
19:38
Шмигаль доручив за тиждень розробити рішення з підтримки авіаперевізників
19:31
Представник Зеленського: Причиною трагедії в Боярці можуть бути інтернет-ігри
19:28
В ЄС сподіваються, що після рішення Ради конкурси на держслужбу швидко відновляться
19:12
Мінфін продав держоблігацій на 9 млрд
19:00
Україна ратифікувала угоду з Польщею про спільне утримання прикордонних мостів
Усі новини...