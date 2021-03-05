На Донбасі поранено українського військового
П'ятниця, 5 березня 2021, 13:59
У п'ятницю в районі Мар'їнки внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового.
Джерело: українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі
Дослівно: "Сьогодні, 5 березня, внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар‘Їнки отримав поранення один військовослужбовець ЗС України.
Йому надано медичну допомогу.
Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ".
Українська правда