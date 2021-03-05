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На Донбасі поранено українського військового

П'ятниця, 5 березня 2021, 12:59
На Донбасі поранено українського військового

У п'ятницю в районі Мар'їнки внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового.

Джерело: українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі

Дослівно: "Сьогодні, 5 березня, внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар‘Їнки отримав поранення один військовослужбовець ЗС України.

Йому надано медичну допомогу.

Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ".

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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