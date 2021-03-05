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МЗС повідомило про звільнення політв'язня Кремля

П'ятниця, 5 березня 2021, 17:49
МЗС повідомило про звільнення політв'язня Кремля
Гліб Шаблій

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про звільнення політв’язня Гліба Шаблія, якого в Росії називали "кримським диверсантом", а Кремль утримував у в’язниці 4 роки.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк.

Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру".

Передісторія: У листопаді 2016 року окупаційний суд Криму заарештував двох осіб, яких охрестили "українськими диверсантами". Один з них - Олексій Стогній, якого російські ЗМІ називали "полковником Головного розвідуправління України". Другий - Гліб Шаблій, якого називали "українським офіцером".

Стогній вийшов на волю у лютому 2020 року.

Українська правда

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Теми: політв'язніКулеба Дмитро
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