Політв’язень Кремля Олексій Стогній опинився на волі

Окупаційна влада Криму утримувала Олексія Стогнія у колонії в Керчі як "українського диверсанта" – він відбув термін ув’язнення і вийшов на волю.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, громадський рух "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля"

Дослівно: "Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала у листопаді 2016 року, а згодом засудила – у Києві".

Деталі: Представники громадського руху повідомили, що Стогній опинився на волі наприкінці січня 2020 року, "але родина воліла не повідомляти про цей факт, аби не наражатися на ризики при виїзді з окупованого півострову на материкову Україну".

За їхніми словами, звільнений політв’язень входив до списків на "обмін", які Україна передавала на перемовинах з Росією.

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