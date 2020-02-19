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Політв’язень Кремля Олексій Стогній опинився на волі

Середа, 19 лютого 2020, 18:42
Політв’язень Кремля Олексій Стогній опинився на волі

Окупаційна влада Криму утримувала Олексія Стогнія у колонії в Керчі як "українського диверсанта" – він відбув термін ув’язнення і вийшов на волю.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, громадський рух "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля"

Дослівно: "Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала у листопаді 2016 року, а згодом засудила – у Києві".

Деталі: Представники громадського руху повідомили, що Стогній опинився на волі наприкінці січня 2020 року, "але родина воліла не повідомляти про цей факт, аби не наражатися на ризики при виїзді з окупованого півострову на материкову Україну".

За їхніми словами, звільнений політв’язень входив до списків на "обмін", які Україна передавала на перемовинах з Росією.

Передісторія:

  • У листопаді 2016 року окупаційний суд Криму заарештував двох осіб, яких охрестили "українськими диверсантами". Один з них - Олексій Стогній, якого російські ЗМІ називали "полковником Головного розвідуправління України". Другий - Гліб Шаблій, якого називали "українським офіцером".
  • 26 липня 2017 року Стогнія за "незаконне придбання, передачу, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї і боєприпасів" і за "незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї та боєприпасів" засудили до трьох з половиною років колонії.

Українська правда

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Теми: політв'язніКримокупаціяРосія
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