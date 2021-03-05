Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На тлі санкцій проти Коломойського Зеленський подякував США за боротьбу з олігархами

П'ятниця, 5 березня 2021, 19:22

Офіс президента подякував міжнародним партнерам, зокрема США, за допомогу в боротьбі з олігархами.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Для економічного процвітання та євроатлантичної інтеграції, заявленої не лише в Конституції, а насамперед в українському суспільстві, Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи. Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх президентів, без пафосних гасел і популізму.

Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху. Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення. Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою.

Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером – США".

Нагадаємо: 5 березня США запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

4 березня прессекретарка президента Юлія Мендель у статті іноземному виданню написала про боротьбу Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.

Українська правда
Теми: Офіс президентаЗеленськийКоломойськийСШАсанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 5 березня: санкції США проти Коломойського, свіжі політичні рейтинги

Youtube заблокував трансляцію каналу Медведчука

На тлі санкцій проти Коломойського Зеленський подякував США за боротьбу з олігархами

фотоМЗС повідомило про звільнення політв'язня Кремля

Лукашенко розповів про свій "єдиний палац"

Данілов вважає проросійські телеканали засобами масового знищення

Усі новини...
Офіс президента
Щодо керівництва ОПУ відкрили провадження за "приховування Татарова" – нардеп
В ОПУ хочуть проаналізувати судові рішення проти ветеранів та громадських діячів з 2014 року
На Банковій мітингують проти вироку Стерненку
Останні новини
21:40
Президентка Єврокомісії: уряди ЄС мають негайно почати роботу над паспортами вакцинації
21:29
Санкції проти Коломойського: у НБУ прокоментували заяву Держдепу США
21:18
Новини 5 березня: санкції США проти Коломойського, свіжі політичні рейтинги
21:07
Jeep готовий відмовитися від назви Cherokee для авто через протести індіанців
20:55
У ВООЗ виступили проти запланованих ЄС паспортів вакцинації
20:39
Корнієнко: США дали сигнал всім, що з Коломойським не бажано мати справу
20:24
Youtube заблокував трансляцію каналу Медведчука
20:10
НБУ встановив курс гривні на перший робочий день після вихідних
19:54
Латвія готова розглянути купівлю "Спутника V", якщо вакцину схвалить ЄС
19:38
Черговий завод "Укрспирту" продали на аукціоні за 75 мільйонів
Усі новини...