Мендель запевнила, що Зеленський готовий кинути виклик будь-якому олігарху
Прессекретарка президента Юлія Мендель у статті іноземному виданню написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборних обіцянок.
Джерело: Мендель у статті в Atlantic Council
Деталі: Вона наголосила, що прихід Зеленського до влади у 2019 році означав припинення "майже 30 років домінування олігархів, через що Україна занурилася у бідність та корупцію. Тепер Зеленський, за її словами, виконує свої обіцянки та бореться з впливом олігархів.
Як приклад Мендель розповідає про повернення державного регулювання цін на ринку газу як про боротьбу з Дмитром Фірташем, введення Радою нацбезпеки і оборони санкцій проти Дмитра Козака, Віктора Медведчука та його дружини, пов’язаних із ним телеканалів, а також про затримання топменеджерів "Приватбанку".
Також прессекретарка Зеленського нагадала, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов борються з державною у декількох юрисдикціях щодо відшкодування грошей. Вона назвала справу Приватбанку "символом безкарності олігархів" і очікує прогресу, в якому бачитимуть "великий прорив для України".
Пряма мова Мендель: "Зеленський готовий кинути виклик впливу українських олігархів усюди: від енергетичного та банківського секторів до політики й медіа. Попередні українські лідери багато говорили про деолігархізацію, але мало робили. Зеленський хоче, щоб за нього говорили його дії".
Передісторія:
- 29 січня було накладено санкції на літаки нардепів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука й Тараса Козака, які літали до Росії в обхід заборони.
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних із ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
- СБУ також рекомендувала розширити санкції щодо літаків, якими кум Володимира Путіна літав до Росії, бо кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA намагалися обійти обмеження.
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