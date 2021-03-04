Мендель запевнила, що Зеленський готовий кинути виклик будь-якому олігарху

Прессекретарка президента Юлія Мендель у статті іноземному виданню написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборних обіцянок.

Джерело: Мендель у статті в Atlantic Council

Деталі: Вона наголосила, що прихід Зеленського до влади у 2019 році означав припинення "майже 30 років домінування олігархів, через що Україна занурилася у бідність та корупцію. Тепер Зеленський, за її словами, виконує свої обіцянки та бореться з впливом олігархів.

Як приклад Мендель розповідає про повернення державного регулювання цін на ринку електроенергії як про боротьбу з Дмитром Фірташем, введення Радою нацбезпеки і оборони санкцій проти Дмитра Козака, Віктора Медведчука та його дружини, пов’язаних із ним телеканалів, а також про затримання топменеджерів "Приватбанку".

Також прессекретарка Зеленського нагадала, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов борються з державною у декількох юрисдикціях щодо відшкодування грошей. Вона назвала справу Приватбанку "символом безкарності олігархів" і очікує прогресу, в якому бачитимуть "великий прорив для України".

Пряма мова Мендель: "Зеленський готовий кинути виклик впливу українських олігархів усюди: від енергетичного та банківського секторів до політики й медіа. Попередні українські лідери багато говорили про деолігархізацію, але мало робили. Зеленський хоче, щоб за нього говорили його дії".

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