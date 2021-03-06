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Закарпатська область із понеділка стає "червоною"

Субота, 6 березня 2021, 10:00
Закарпатська область із понеділка стає червоною

Державна комісія з ТЕБ та НС віднесла Закарпатську область до "червоного рівня" епідемічної небезпеки з 8 березня.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки".

Що передувало: 5 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Закарпатська та Вінницька області перебувають на межі "червоної" зони через захворюваність на COVID-19.

Регіональна комісія з ТЕБ та НС ввела в окремих населених пунктах Закарпатської області додаткові обмеження.

Раніше до "червоної" карантинної зони потрапили три області: Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська.

З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з розділенням областей за рівнем коронавірусної небезпеки.

Українська правда

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Теми: Закарпаттякоронавірускарантин
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