МОЗ віднесло Київ до "помаранчевої" зони
Станом на 6 березня МОЗ віднесло Київ до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.
Джерело: МОЗ
Деталі: Згідно з оновленим розподілом, до списку "червоних" потрапили 4 області: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська.
"Помаранчеві" Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області, а також місто Київ.
Решта областей потрапили у "жовту" зону.
Київ потрапив до "помаранчевої" зони за показником госпіталізацій із підтвердженим COVID-19 або підозрою, який наразі складає 60,2 на 100 тисяч населення, а має становити менше 60. До цього Київ перебував у "жовтій" зоні.
Як зазначається на сайті, Міністерство охорони здоров’я щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19 та публікує їх.
На підставі цих ознак Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на сім днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".
Передісторія:
- З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з розділенням областей за рівнем коронавірусної небезпеки.
- Раніше до "червоної" карантинної зони потрапили три області: Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська.
- 5 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Закарпатська та Вінницька області перебувають на межі "червоної" зони через захворюваність на COVID-19.
- Державна комісія з ТЕБ та НС віднесла Закарпатську область до "червоного рівня" епідемічної небезпеки з 8 березня.