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Щодня в США від коронавірусу вакцинують більше 2 млн осіб

Неділя, 7 березня 2021, 00:42
Щодня в США від коронавірусу вакцинують більше 2 млн осіб

Кожного дня вакцину від коронавірусу отримують близько 2,16 млн американців. 

Джерело: The New York Times

Деталі: Водночас, президент Джо Байден обіцяв, що 100 млн доз вакцин будуть введені за перші 100 днів його перебування на посаді. Пізніше він поставив завдання використовувати 1,5 млн доз вакцин в день.

Чинні темпи вакцинації свідчать, що перші 100 млн доз можуть бути використані раніше, ніж планував Байден. 

Наразі США вакцинують своїх громадян препаратами від Pfizer-BioNTech і Moderna. Окрім того, нещодавно було схвалено однодозову вакцину Johnson & Johnson

Загалом у штати федеральний уряд доставив близько 116,4 млн доз вакцини. 

Дані Центру із контролю та профілактики захворювань США свідчать, що вже 54 млн американців отримали одну дозу вакцини проти коронавірусу, близько 27 млн - дві дози. 

Що передувало: Президент Джо Байден заявив, що США матимуть достатньо доз вакцини проти COVID-19 для кожного дорослого американця до кінця травня.

Нагадаємо:

  • Вакцинація в США розпочалась із 14 грудня. 
  • Екстрений дозвіл на використання вакцини отримали компанії Pfizer-BioNTech і Moderna. Це означає, що вакцину починають використовувати, не чекаючи закінчення всіх її випробувань.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусСША
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