Спецслужби РФ підривають довіру до вакцини Pfizer – ЗМІ

Російські спецслужби розгорнули кампанію з дискредитації американських вакцин від коронавірусу Pfizer Inc. та інших західних вакцин.

Джерело: Wall Street Journal, посилаючись на чиновників США

Деталі: Зазначається, що співробітник Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту США, який стежить за проявами іноземної дезінформації, виявив чотири портали, які, за його словами, служили прикриттям для російської розвідки.

На цих сайтах протягом останніх місяців ставили під сумнів розробку і безпеку вакцин. Там перебільшували ризик побічних ефектів, ставили під сумнів ефективність вакцин і заявляли, що США поспішили пройти процедуру затвердження вакцини Pfizer, серед інших тверджень - помилкових або тих, що вводять в оману. Повідомляється, що ЗМІ повторювали актуальні новинні повідомлення, але ігнорували інформацію про загальну безпеку вакцини.

У тексті WSJ наводяться такі сайти, як New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front та Rebel Inside. За словами чиновника Держдепу, New Eastern Outlook та Oriental Review контролюються російською службою зовнішньої розвідки. News Front управляється ФСБ, а Rebel Inside контролюється розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії.

Уточнюється, що представник Держдепартаменту не надав конкретних доказів зв'язку сайтів з російською розвідкою.

Хоча читацька аудиторія цих ЗМІ невелика, офіційні особи США заявляють, що вони поширюють неправдиву інформацію, яка може бути посилена іншими медіа - російськими та міжнародними.

"Ми можемо сказати, що ці агентства безпосередньо пов'язані з російськими спецслужбами. Всі вони належать іноземцям і знаходяться за межами США. Вони сильно розрізняються за охопленням, тоном роботи, аудиторії, але всі вони є частиною екосистеми російської пропаганди та дезінформації", - сказав представник ЦГВ про ці сайти.

Зазначається, що російські державні ЗМІ і акаунти уряду Росії в Twitter зробили відкриті спроби висловити стурбованість з приводу вартості і безпеки вакцини Pfizer. Це на думку експертів поза урядом США, є спробою просувати продаж конкуруючої російської вакцини Sputnik V.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що російські спецслужби готували статті проти західних вакцин, і заявив, що офіційні особи США невірно трактують міжнародні дебати щодо вакцин як змову з боку Росії. В телефонному інтерв'ю з Москви Пєсков заявив, що це "нісенітниця" і що якщо в Росії "будуть розглядати кожну негативну публікацію проти вакцини Sputnik V як результат зусиль американських спецслужб, то збожеволіють".

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