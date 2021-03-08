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Білорусь збирається випускати російську вакцину "Спутник V"

Понеділок, 8 березня 2021, 03:37

З 30-31 березня в Білорусі збираються виробляти російську вакцину від COVID-19 "Спутник V".

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Білорусі Дмитро Чередніченко в інтерв’ю державному білоруському телеканалу ONT

Пряма мова Чередніченка: "З 30-31 березня ми вже будемо виробляти вакцину. Планується виробництво 500 тысяч доз на місяць. Для нас головне - наситити наш ринок, тому що першорядне завдання - вакцинація громадян Білорусі.

Коли з'явиться можливість, і вона передбачена договором, тоді можна буде експортувати вакцину".

Деталі: Чередніченко  заявив, що "Спутник V" "володіє найбільш високою ефективністю і мінімальною кількістю побічних ефектів". 

26 лютого була випущена перша партія російської вакцини - так звана валідаційна - 15 тысяч ампул. Зараз вона проходить експертизу в російському Інституті імені Гамалії на зокрема стійкість та ефективність.

Передісторія:

  • Наприкінці грудня в Росії розпочалася кампанія вакцинації "Спутником V", який ще не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань. 29 грудня, після прибуття першої партії "Спутник V" до Білорусі, там оголосили про початок вакцинації.
  • За словами президента РФ Володимира Путіна, рівень захисту, який дає вакцина "Спутник V", сягає 97%, однак сам Путін досі не зробив нею щеплення.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн здивувалася, що Росія пропонує низці країн "Спутник V" в той час, коли в самої недостатній прогрес у вакцинації власного народу.

Теми: БілорусьРосіявакцинація


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