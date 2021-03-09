У Києві протестують проти з’їзду суддів

В центрі Києва проходить акція протесту проти з’їзду суддів, який має розпочатися о 10:00 у Президент Готелі.

Джерело: трансляція організатора акції Центру протидії корупції у YouTube

Дослівно: "Ні з’їзду суддівської нечесті! У Києві 9 березня почнеться з’їзд суддів, на якому хочуть обрати нових членів найвищого суддівського органу Вищої ради правосуддя та одного суддю до Конституційного Суду України.

Саме недоброчесні судді у цих органах забезпечують суддівське свавілля та відсутність справедливості в країні".

Деталі: У ЦПК відзначили, що серед кандидатів на посади – судді Майдану та підозрювані у злочинах судді.

Мітингувальники закликають не проводити з’їзд суддів до зміни правил добору членів Вищої ради правосуддя і Конституційного суду.

Фото ЦПК

Біля Президент Готелю багато правоохоронців і поліції діалогу.

Фото ЦПК

Що було раніше: Рада суддів перенесла місце проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв до "Президент Готелю" у Києві. Таке рішення прийняли на підставі листа глави МВС Арсена Авакова, у якому він рекомендував змінити місце проведення з'їзду "з міркування питань безпеки делегатів та учасників форуму".

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