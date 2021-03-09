Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві протестують проти з’їзду суддів

Вівторок, 9 березня 2021, 08:34
У Києві протестують проти з’їзду суддів
Фото ЦПК

В центрі Києва проходить акція протесту проти з’їзду суддів, який має розпочатися о 10:00 у Президент Готелі.

Джерело: трансляція організатора акції Центру протидії корупції у YouTube

Дослівно: "Ні з’їзду суддівської нечесті! У Києві 9 березня почнеться з’їзд суддів, на якому хочуть обрати нових членів найвищого суддівського органу Вищої ради правосуддя та одного суддю до Конституційного Суду України.

Саме недоброчесні судді у цих органах забезпечують суддівське свавілля та відсутність справедливості в країні".

Деталі: У ЦПК відзначили, що серед кандидатів на посади – судді Майдану та підозрювані у злочинах судді.

Мітингувальники закликають не проводити з’їзд суддів до зміни правил добору членів Вищої ради правосуддя і Конституційного суду. 

 
Фото ЦПК

Біля Президент Готелю багато правоохоронців і поліції діалогу. 

 
Фото ЦПК

Що було раніше: Рада суддів перенесла місце проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв до "Президент Готелю" у Києві. Таке рішення прийняли на підставі листа глави МВС Арсена Авакова, у якому він рекомендував змінити місце проведення з'їзду "з міркування питань безпеки делегатів та учасників форуму".

Читайте також: Хто прийде на допомогу Тупицькому?

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судЦПКмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: