Президент пропонує створити в Києві штаб-квартиру з протидії дезінформації

Президент Володимир Зеленський запропонував створити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Джерело: Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Деталі: Глава держави вважає, що Україна може стати ініціатором створення такої організації, тому що має досвід у боротьбі із інформаційними атаками.

"Україна як одна з держав, яка з 2014-го активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", – сказав Зеленський.

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