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Президент пропонує створити в Києві штаб-квартиру з протидії дезінформації

Четвер, 24 вересня 2020, 00:40
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський запропонував створити в Києві  штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Джерело: Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Деталі: Глава держави вважає, що Україна може стати ініціатором створення такої організації, тому що має досвід у боротьбі із інформаційними атаками. 

"Україна як одна з держав, яка з 2014-го активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", – сказав Зеленський. 

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Там він заявив, що безпекові механізми Ради Безпеки ООН потребують удосконалення, щоб її члени (Росія) не зловживали правом вето, одночасно порушуючи суверенітет України. 
  • Окрім цього, Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Українська правда
Теми: ЗеленськийООНпропагандадезінформація


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