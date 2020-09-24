Президент пропонує створити в Києві штаб-квартиру з протидії дезінформації
Четвер, 24 вересня 2020, 00:40
Президент Володимир Зеленський запропонував створити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.
Джерело: Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Деталі: Глава держави вважає, що Україна може стати ініціатором створення такої організації, тому що має досвід у боротьбі із інформаційними атаками.
"Україна як одна з держав, яка з 2014-го активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", – сказав Зеленський.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Там він заявив, що безпекові механізми Ради Безпеки ООН потребують удосконалення, щоб її члени (Росія) не зловживали правом вето, одночасно порушуючи суверенітет України.
- Окрім цього, Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.
Українська правда