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На заводі в Балтиморі зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson — NYT

Четвер, 1 квітня 2021, 03:35
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Робітники заводу в Балтиморі (США), що виробляє дві вакцини проти коронавірусу, випадково змішали інгредієнти вакцин кілька тижнів тому і таким чином зіпсували близько 15 млн доз вакцини виробника Johnson & Johnson.

Джерело: The New York Times

Деталі: Повідомляється, що федеральні чиновники пояснили інцидент людською помилкою.

Ця плутанина призупинила майбутні поставки Johnson & Johnson в США – на період, поки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів проводить розслідування. Повідомляється, що це не вплине на використання доз вакцини Johnson & Johnson, які наразі використовуються у США, оскільки їх зробили в Нідерландах.

Водночас, всі подальші постачання вакцини Johnson & Johnson – які, за прогнозами, в наступному місяці становитимуть десятки мільйонів доз – мали надходити з заводу в Балтиморі. Заводом керує Emergent BioSolutions, виробничий партнер Johnson & Johnson і AstraZeneca.

Johnson & Johnson посилила контроль над роботою Emergent BioSolutions.

Нагадаємо:

  • На відміну від інших вакцин, Johnson & Johnson потребує однієї дози, а не двох. Крім того, її можна зберігати у звичайному холодильнику, що полегшує транспортування і поширення препарату.
  • Наприкінці лютого у США схвалили використання Johnson & Johnson.

Теми: СШАвакцинація


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