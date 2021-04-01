На заводі в Балтиморі зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson — NYT
Робітники заводу в Балтиморі (США), що виробляє дві вакцини проти коронавірусу, випадково змішали інгредієнти вакцин кілька тижнів тому і таким чином зіпсували близько 15 млн доз вакцини виробника Johnson & Johnson.
Джерело: The New York Times
Деталі: Повідомляється, що федеральні чиновники пояснили інцидент людською помилкою.
Ця плутанина призупинила майбутні поставки Johnson & Johnson в США – на період, поки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів проводить розслідування. Повідомляється, що це не вплине на використання доз вакцини Johnson & Johnson, які наразі використовуються у США, оскільки їх зробили в Нідерландах.
Водночас, всі подальші постачання вакцини Johnson & Johnson – які, за прогнозами, в наступному місяці становитимуть десятки мільйонів доз – мали надходити з заводу в Балтиморі. Заводом керує Emergent BioSolutions, виробничий партнер Johnson & Johnson і AstraZeneca.
Johnson & Johnson посилила контроль над роботою Emergent BioSolutions.
Нагадаємо:
- На відміну від інших вакцин, Johnson & Johnson потребує однієї дози, а не двох. Крім того, її можна зберігати у звичайному холодильнику, що полегшує транспортування і поширення препарату.
- Наприкінці лютого у США схвалили використання Johnson & Johnson.