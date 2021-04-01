Наявність перепусток у столичне метро перевірятиме поліція

З 5 квітня у столичну підземку можна буде потрапити лише за спеціальною перепусткою, її наявність будуть перевіряти поліцейські та чергові по станції.

Джерело: заступниця директора КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон в ефірі телеканалу "Україна 24", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Метрополітен і наземний транспорт, ми будемо працювати за спецперепустками, перевозити тільки працівників критичної інфраструктури. Відповідно працівники таких підприємств за ці дні отримають перепустки, для того щоб дістатися до місць роботи".

Деталі: Макогон додала, що потяги будуть курсувати у звичайному режимі.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, спеціальна перепустка не дає підстави для безкоштовного проїзду, за неї лише можна отримати безпосередній доступ до громадського транспорту.

Проте, які саме категорії підприємств відносяться до об’єктів критичної інфраструктури в КМДА обіцяють повідомити 1 квітня.

Що передувало: З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки.

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