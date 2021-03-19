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МОЗ оновив карантинні зони: Київ – у "червоній"

П'ятниця, 19 березня 2021, 11:01
Фото КМДА

Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві".

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Наразі у "червоній" зоні – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. 

Київ та 4 регіони опинилися у "червоній" зоні у зв’язку з тим, що зросла кількість госпіталізацій.

 

У "помаранчевій" – Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська області. 

Інші регіони – у "жовтій" зоні.

У "червоній" зоні діє низка заборон. 

 

Однак мер Києва 18 березня озвучив дещо інший список. Зокрема те, що буде працювати громадський транспорт.

За словами Кличка, в Києві буде заборонена:

  • робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали),
  • робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
  • проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу),
  • проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших),
  • присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві 18 березня).

Крім того:

  • заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос,
  • працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції,
  • перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Так само і фітнес та спортивні зали, але без групових занять,
  • працюватимуть дитячі садочки,
  • школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно,
  • усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу,
  • приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури
  • громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі, але з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму і з заповненістю місць для сидіння на 50%.

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Теми: МОЗкоронавірускарантин


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