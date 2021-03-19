МОЗ оновив карантинні зони: Київ – у "червоній"

Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві".

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Наразі у "червоній" зоні – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Київ та 4 регіони опинилися у "червоній" зоні у зв’язку з тим, що зросла кількість госпіталізацій.

У "помаранчевій" – Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська області.

Інші регіони – у "жовтій" зоні.

У "червоній" зоні діє низка заборон.

Однак мер Києва 18 березня озвучив дещо інший список. Зокрема те, що буде працювати громадський транспорт.

За словами Кличка, в Києві буде заборонена:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали),

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу),

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших),

присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві 18 березня).

Крім того:

заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос,

працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції,

перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Так само і фітнес та спортивні зали, але без групових занять,

працюватимуть дитячі садочки,

школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно,

усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу,

приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури

громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі, але з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму і з заповненістю місць для сидіння на 50%.

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