МОЗ оновив карантинні зони: Київ – у "червоній"
Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві".
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Наразі у "червоній" зоні – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
Київ та 4 регіони опинилися у "червоній" зоні у зв’язку з тим, що зросла кількість госпіталізацій.
У "помаранчевій" – Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська області.
Інші регіони – у "жовтій" зоні.
У "червоній" зоні діє низка заборон.
Однак мер Києва 18 березня озвучив дещо інший список. Зокрема те, що буде працювати громадський транспорт.
За словами Кличка, в Києві буде заборонена:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали),
- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу),
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших),
- присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві 18 березня).
Крім того:
- заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос,
- працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції,
- перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Так само і фітнес та спортивні зали, але без групових занять,
- працюватимуть дитячі садочки,
- школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно,
- усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу,
- приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури
- громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі, але з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму і з заповненістю місць для сидіння на 50%.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- Мер Києва повідомив, що у столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.
- На території Харківської області посилюють карантинні обмеження з 18 березня, а на Львівщині та у Львові з 19 березня.