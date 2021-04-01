Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України – розвідка

Четвер, 1 квітня 2021, 17:09

За інформацією ГУР МО України, Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "Росія також планує розширити російську військову присутніть на території так званих "ДНР" та "ЛНР" за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених республіках російських громадян (насправді – громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ).

Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

Також відомо, що російські дипломатичні представництва за кордоном та засоби масової інформації отримали завдання бути готовими до висвітлення та роз’яснення світовій спільноті інформації щодо нібито агресивних дій ЗС України та "миротворчих" заходів РФ у відповідь".

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.

Українська правда
Теми: розвідкаДонбасвійнаРосіяокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України – розвідка

фото В районі ООС провели навчання танкових резервів

Карантин в столиці можуть продовжити і після 16 квітня – КМДА

Після двотижневої перерви 2 квітня РНБО знову засідатиме – джерела

Лавров: Конфронтація між Росією і Заходом досягла дна, виникає ризик

Війська США прийшли в повну боєготовність через події на Донбасі – ЗМІ

Усі новини...
розвідка
Захарченка та ще двох держзрадників позбавили відзнак розвідки
Розвідка відповіла на заяви ФСБ про затримання "українського агента" в Криму
Офіс президента просив у МІ-6 завадити виходу фільму Bellingcat про "вагнерівців" – ZN
Останні новини
17:17
У Кремлі заявили, що мають право переміщувати війська у межах країни
17:15
У голосовому помічнику Siri більше не буде жіночого голосу за замовчуванням
17:14
Баканов задекларував 1,4 млн зарплати за рік і 5,5 млн збережень
17:09
Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України – розвідка
17:01
Тихановська: Крим – український, готова повторити це в Києві
16:43
Викладачка львівського вишу потрапила у гомофобний скандал
16:42
НБУ дозволив Dragon Capital купити "Юнекс банк" Новинського
16:32
фото В районі ООС провели навчання танкових резервів
16:27
Карантин в столиці можуть продовжити і після 16 квітня – КМДА
16:25
Після двотижневої перерви 2 квітня РНБО знову засідатиме – джерела
Усі новини...