Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України – розвідка

За інформацією ГУР МО України, Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "Росія також планує розширити російську військову присутніть на території так званих "ДНР" та "ЛНР" за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених республіках російських громадян (насправді – громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ).

Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

Також відомо, що російські дипломатичні представництва за кордоном та засоби масової інформації отримали завдання бути готовими до висвітлення та роз’яснення світовій спільноті інформації щодо нібито агресивних дій ЗС України та "миротворчих" заходів РФ у відповідь".

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.