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Зеленський: Ми не зупиняємось і домовляємось про перемир’я

Четвер, 1 квітня 2021, 17:46
Зеленський: Ми не зупиняємось і домовляємось про перемир’я

Президент Володимир Зеленський заявляє, що попри загострення на Донбасі й активізацію російських військ біля українського кордону, Україна продовжить прагнути припинення вогню на сході.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок. Наша ж стратегія – обов’язково мир і повернення наших людей і територій".

Деталі: Він зауважив, що ескалація на Донбасі помітна з початку року. Причина - санкції проти Віктора Медведчука, тверда позиція щодо незалежності України та підтримка з боку західних партнерів. Все це дратує ворога, "що вторгся на Донбас і окупував Крим".

Але Україна "хотіла б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше… і ми над цим працюємо".

Зеленський вважає, що нарощування присутності російських військ на кордоні з Україною – це "гра м’язами", намагання створити атмосферу загрози та здійснити тиск під час переговорів щодо припинення вогню.

"Наша армія – це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", - наголосив президент.

Передісторія: Раніше Росія не підтримала пропозицію української делегації в ТКГ поновити режим припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

За інформацією українських розвідників, Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДонбасРосія
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