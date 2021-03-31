Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія відмовилася повернутися до режиму припинення вогню з 1 квітня

Середа, 31 березня 2021, 19:46

Росія не підтримала пропозицію голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука поновити режим припинення вогню на Донбасі з 00:00 1 квітня.

Джерело: пресслужба української делегації в ТКГ

Деталі: Засідання розпочалось із пропозиції Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню. Цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ пані Гайді Ґрау та координатор підгрупи з безпеки глава СММ ОБСЄ Халіт Чевік.

Зокрема, Чевік запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу.

Дослівно: "Таким чином, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

На жаль, пропозиція ані Кравчука, ані ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делагації".

Нагадаємо: Перед цими перемовинами протягом дня бойовики не обстрілювали позиції ЗСУ, проте збили безпілотник ОБСЄ.

26 березня через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаТКГ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія відмовилася повернутися до режиму припинення вогню з 1 квітня

Навальний у в'язниці оголосив голодування

У Києві заборонили вулиці, де можна "ганяти" до 80 км/год

Зеленський задекларував 19 мільйонів доходу і держдачу

Україні обіцяють майже мільйон додаткових доз вакцини Pfizer проти COVID-19

фото"Слуга" написала, що "пора валити з країни", а тоді уточнила – на травневі

Усі новини...
Донбас
Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ
Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили в останній момент
Макрон і Меркель поговорили з Путіним: закликали припинити вогонь на Донбасі
Останні новини
20:51
Довибори у Раду: Вірастюк звинуватив своїх опонентів у фальсифікації
20:29
Комісія ліцензуватиме компанії, що створюють програмне забезпечення у гральній сфері
20:17
У Греції студентка отримала умовний строк за вечірку під час локдауну
20:00
НБУ встановив курс гривні на перший день квітня
19:46
Росія відмовилася повернутися до режиму припинення вогню з 1 квітня
19:20
Комісія видасть перші ліцензії на зали гральних автоматів
19:11
Віцепрем’єр Грузії подав у відставку
19:07
Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ
19:05
В УЗ розповіли, як проходиме розділення вантажної і пасажирської вертикалей
18:47
Молдова вводить надзвичайний стан на два місяці
Усі новини...