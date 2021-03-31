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Росія відмовилася повернутися до режиму припинення вогню з 1 квітня

Середа, 31 березня 2021, 19:46
Росія відмовилася повернутися до режиму припинення вогню з 1 квітня

Росія не підтримала пропозицію голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука поновити режим припинення вогню на Донбасі з 00:00 1 квітня.

Джерело: пресслужба української делегації в ТКГ

Деталі: Засідання розпочалось із пропозиції Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню. Цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ пані Гайді Ґрау та координатор підгрупи з безпеки глава СММ ОБСЄ Халіт Чевік.

Зокрема, Чевік запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу.

Дослівно: "Таким чином, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

На жаль, пропозиція ані Кравчука, ані ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делагації".

Нагадаємо: Перед цими перемовинами протягом дня бойовики не обстрілювали позиції ЗСУ, проте збили безпілотник ОБСЄ.

26 березня через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаТКГ
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