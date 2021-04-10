Зеленський передав армії літак і вертоліт ДУС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким передав літак і вертоліт Державного управління справами у розпорядження Міністерства оборони України.

Джерело: Пресслужба ОП

Дослівно указ президента: "Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності, зазначених у статті 1 цього Указу, з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства оборони України".

Деталі: Цим документом Президент за пропозицією Державного управління справами погодив передачу літака Ан-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, що перебувають в управлінні ДУС, до сфери управління Міністерства оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.