Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський передав армії літак і вертоліт ДУС

Субота, 10 квітня 2021, 00:53
Зеленський передав армії літак і вертоліт ДУС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким передав літак і вертоліт Державного управління справами у розпорядження Міністерства оборони України.

Джерело: Пресслужба ОП

Дослівно указ президента: "Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності, зазначених у статті 1 цього Указу, з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства оборони України".

Деталі: Цим документом Президент за пропозицією Державного управління справами погодив передачу літака Ан-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, що перебувають в управлінні ДУС, до сфери управління Міністерства оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: арміяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
армія
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: