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Зеленский передал армии самолет и вертолет ГУД

Суббота, 10 апреля 2021, 00:53

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым передал самолет и вертолет Государственного управления делами в распоряжение Министерства обороны Украины.

Источник: Пресс-служба ОП

Дословно указ президента: "Кабинета Министров Украины и Государственному управлению делами обеспечить передачу в установленном порядке объектов государственной собственности, указанных в статье 1 настоящего Указа, по управлению Государственного управления делами в сферу управления Министерства обороны Украины".

Детали: Этим документом Президент по предложению Государственного управления делами согласовал передачу самолета Ан-148-100В и вертолета Ми-8МТВ-1, находящихся в управлении ГУД, к сфере управления Министерства обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинская правда
Темы: армияЗеленский


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