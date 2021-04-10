МОЗ внесло зміни у протокол лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я затвердило зміни до протоколу лікування COVID-19.

Джерело: Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов'як, яку цитує пресслужба МОЗ

Пряма мова: "Зміни внесли на підставі результатів дослідження REMAP-CAP та RECOVERY, а також рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США та Національної служби здоров'я Великої Британії".

Деталі: Для лікування пацієнтів із критичним перебігом коронавірусної хвороби додали "Тоцилізумаб".

Також змінили режим дозування "Тоцилізумабу" для пацієнтів із тяжким та критичним перебігом COVID-19. Рекомендована доза препарату становить 8 мг/кг однократно (замість 2-х введень по 400 мг).

Протоколом передбачено, що у разі прогресування дихальної недостатності та лабораторних ознак запалення можуть бути розглянуті вищі дози системних кортикостероїдів відповідно до інструкції для медичного застосування.

Також оновили загальні рекомендації щодо антибактеріальної терапії ко-інфекції та суперінфекції в пацієнтів із COVID-19.

Нагадаємо: Особам із підозрою на коронавірус чи підтвердженим недугом із легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою.

Пацієнтам із COVID-19 з середньо тяжким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати без обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції.

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