Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19

Министерство здравоохранения утвердило изменения в протокол лечения COVID-19.

Источник: Заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, цитирует пресс-служба МОЗ

Прямая речь: "Изменения внесли на основании результатов исследования REMAP-CAP и RECOVERY, а также рекомендаций Министерства здравоохранения и социальных служб США и Национальной службы здоровья Великобритании".

Детали: Для лечения пациентов с критическим ходом коронавирусной болезни добавили "Тоцилизумаб".

Также изменили режим дозирования "Тоцилизумабу" для пациентов с тяжелым и критическим ходом COVID-19. Рекомендуемая доза составляет 8 мг/кг однократно (вместо 2-х введений по 400 мг).

Протоколом предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены высокие дозы системных кортикостероидов в соответствии с инструкцией по применению.

Также обновили общие рекомендации по антибактериальной терапии ко-инфекции и суперинфекции у пациентов с COVID-19.

Напомним: Лицам с подозрением на коронавирус или подтвержденным недугом с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью.

Пациентам с COVID-19 со средне тяжелым течением запрещено назначать антибактериальные препараты без обоснованной клинической подозрения или подтверждения наличия бактериальной инфекции.

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