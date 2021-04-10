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Тепло і переважно сонячно: в Україні ідеальні весняні вихідні

Субота, 10 квітня 2021, 08:56

У суботу, 10 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

 

Деталі: Температура повітря вдень на більшості території +11+13 градусів. У Закарпатській області до +14. На сході і півдні +10+12. Найхолодніше буде на Одещині – до 8-10 градусів тепла.

У Києві вдень +11+13, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У неділю потеплішає: на більшості території вдень буде +13+15 градусів, на сході +10+12.

 

У Києві в неділю вдень +14+16, без опадів.

Невеликий дощ у неділю вдень очікується лише на Запоріжжі, на Донеччині та в Криму.

Українська правда
Теми: погода


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