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Солнечно и тепло: в Украине идеальные весенние выходные

Суббота, 10 апреля 2021, 08:56
Солнечно и тепло: в Украине идеальные весенние выходные

В субботу, 10 апреля, по всей Украине ожидается переменная облачность без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

 

Детали: Температура на большей части территории +11+13 градусов. В Закарпатской области до +14. На востоке и юге +10+12. Холоднее всего будет в Одесской области – до 8-10 градусов тепла.

В Киеве днем +​​11+13, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В воскресенье потеплеет: на большинстве территории днем ​​будет +13+15 градусов, на востоке +10 +12.

 

В Киеве в воскресенье днем ​​+14+16, без осадков.

Небольшой дождь в воскресенье днем ​​ожидается в Запорожской, Донецкой областях и в Крыму.

Украинская правда

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Темы: погода
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