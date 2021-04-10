Солнечно и тепло: в Украине идеальные весенние выходные
Суббота, 10 апреля 2021, 08:56
В субботу, 10 апреля, по всей Украине ожидается переменная облачность без осадков.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: Температура на большей части территории +11+13 градусов. В Закарпатской области до +14. На востоке и юге +10+12. Холоднее всего будет в Одесской области – до 8-10 градусов тепла.
В Киеве днем +11+13, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
В воскресенье потеплеет: на большинстве территории днем будет +13+15 градусов, на востоке +10 +12.
В Киеве в воскресенье днем +14+16, без осадков.
Небольшой дождь в воскресенье днем ожидается в Запорожской, Донецкой областях и в Крыму.
Украинская правда