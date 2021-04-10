Солнечно и тепло: в Украине идеальные весенние выходные

В субботу, 10 апреля, по всей Украине ожидается переменная облачность без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Температура на большей части территории +11+13 градусов. В Закарпатской области до +14. На востоке и юге +10+12. Холоднее всего будет в Одесской области – до 8-10 градусов тепла.

В Киеве днем +​​11+13, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В воскресенье потеплеет: на большинстве территории днем ​​будет +13+15 градусов, на востоке +10 +12.

В Киеве в воскресенье днем ​​+14+16, без осадков.

Небольшой дождь в воскресенье днем ​​ожидается в Запорожской, Донецкой областях и в Крыму.