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Найбільше щеплень за добу зробили на Дніпропетровщині й Київщині

Субота, 10 квітня 2021, 10:07
Найбільше щеплень за добу зробили на Дніпропетровщині й Київщині

За минулу добу, 9 квітня, в Україні проти COVID-19 було щеплено 19 858 осіб.

Джерело: vaccination.covid19.gov.ua

Деталі: За 9 квітня було зроблено на 1289 щеплень більше, ніж за попередню добу.  Вакцинацію здійснювали силами 143 мобільних бригад з імунізації та 867 пунктів щеплення.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Дніпропетровській області – 2330 щеплень.

У Києві за добу зробили 1850 щеплень, у Київській області – 1970. Також багато щеплень зробили на Львівщині – 1910.

 

За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень від коронавірусу зробили у м. Києві – 32 748.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 373 005 щеплень. Вакциновано – 373 002 особи, з них отримали 1 дозу – 372 997 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали першу дозу за кордоном).

Українська правда

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