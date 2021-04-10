Больше всего прививок за сутки сделали в Днепропетровской и Киевской областях

За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине против COVID-19 было привито 19 858 человек.

Источник: vaccination.covid19.gov.ua

Детали: За 9 апреля было сделано на 1289 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили силами 143 мобильных бригад по иммунизации и 867 прививочных пунктов.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в Днепропетровской области – 2330 прививок.

В Киеве за сутки сделали 1850 прививок, в Киевской области – 1970. Также много прививок сделали во Львовской области – 1910.

За весь период прививочной кампании больше всего прививок от коронавируса сделали в г. Киеве – 32 748.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 373 005 прививок. Вакцинированы 373 002 человека, из них получили 1 дозу – 372 997 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 получили первую дозу за рубежом).