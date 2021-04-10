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США, Франція та Німеччина обговорили нарощування військ РФ біля України

Субота, 10 квітня 2021, 10:38
США, Франція та Німеччина обговорили нарощування військ РФ біля України

Держсекретар США Ентоні Блінкен в окремих розмовах з колегами Франції та Німеччини і обговорив нарощування військової присутності Росії біля кордонів України і в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заявах на сайті Держдепу.

Блінкен та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Вони обговорили необхідність припинення Росією своєї небезпечної та безвідповідальної риторики, накопичення військової сили в окупованому Криму та вздовж кордонів України та односторонні російські провокації вздовж лінії зіткнення на сході України", - йдеться у заяві.

У розмові з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом сторони наголосили на важливості підтримки України проти односторонніх російських провокацій, "а також на необхідності негайного припинення Росією військового накопичення та підбурливої риторики".

Нагадаємо, глава МЗС Франції 9 квітня також обговорив останнє загострення напруженості на Сході України з Дмитром Кулебою.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Париж, де зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

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Теми: СШАФранціяНімеччинаРосія
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