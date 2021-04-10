Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США, Франція та Німеччина обговорили нарощування військ РФ біля України

Субота, 10 квітня 2021, 10:38

Держсекретар США Ентоні Блінкен в окремих розмовах з колегами Франції та Німеччини і обговорив нарощування військової присутності Росії біля кордонів України і в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заявах на сайті Держдепу.

Блінкен та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Вони обговорили необхідність припинення Росією своєї небезпечної та безвідповідальної риторики, накопичення військової сили в окупованому Криму та вздовж кордонів України та односторонні російські провокації вздовж лінії зіткнення на сході України", - йдеться у заяві.

У розмові з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом сторони наголосили на важливості підтримки України проти односторонніх російських провокацій, "а також на необхідності негайного припинення Росією військового накопичення та підбурливої риторики".

Нагадаємо, глава МЗС Франції 9 квітня також обговорив останнє загострення напруженості на Сході України з Дмитром Кулебою.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Париж, де зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Читайте також: Самозаспокоєння Зеленського: що не так із "нормандськими" ініціативами Банкової

Теми: СШАФранціяНімеччинаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві антирекорд смертей від COVID за добу

Коронавірус в Україні: за добу майже 400 смертей і 4700 госпіталізацій

МОЗ внесло зміни у протокол лікування COVID-19

Зеленський передав армії літак і вертоліт ДУС

Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко

На Київщині продовжили карантин

Усі новини...
США
Блінкен обговорить у Брюсселі нарощення військ РФ біля кордонів України – ЗМІ
Бойові кораблі США зайдуть у Чорне море наступного тижня
Зросла кількість українців, які вірять у кращі стосунки зі США при Байдені
Останні новини
11:16
За останній тиждень практично всі АЗС знизили ціни на бензин
11:00
У більшості регіонів проходить пробне ЗНО
10:53
AstraZeneca підтвердила тимчасову затримку постачання вакцин до ЄС
10:38
США, Франція та Німеччина обговорили нарощування військ РФ біля України
10:22
У Києві антирекорд смертей від COVID за добу
10:12
Три соцфонди планують об'єднати в один
10:07
Найбільше щеплень за добу зробили на Дніпропетровщині й Київщині
08:56
Тепло і переважно сонячно: в Україні ідеальні весняні вихідні
08:29
Коронавірус в Україні: за добу майже 400 смертей і 4700 госпіталізацій
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: легалізація медичного канабісу, погрози Росії
Усі новини...