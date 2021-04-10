США, Франция и Германия обсудили наращивание войск РФ возле Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в отдельных разговорах с коллегами из Франции и Германии обсудил наращивание военного присутствия России у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлениях на сайте Госдепа.

Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Они обсудили необходимость прекращения Россией своей опасной и безответственной риторики, накопления военной силы в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины и односторонние российские провокации вдоль линии соприкосновения на востоке Украины", - говорится в заявлении.

В разговоре с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом стороны подчеркнули важность поддержки Украины против односторонних российских провокаций, "а также необходимость немедленного прекращения Россией военного накопления и подстрекательской риторики".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Париж, где встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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