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У більшості регіонів проходить пробне ЗНО

Субота, 10 квітня 2021, 11:00

У суботу в більшості регіонів України проходить пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

Деталі: У м. Київ та Чернігівській, Миколаївській областях пробне ЗНО перенесено на 24 квітня.

З огляду на загрози у 2021 році кожний учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб.

Воно відбувається з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

Українська правда
Теми: освіта


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