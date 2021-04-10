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В большинстве регионов проходит пробное ВНО

Суббота, 10 апреля 2021, 11:00
В большинстве регионов проходит пробное ВНО

В субботу в большинстве регионов Украины проходит пробное внешнее независимое оценивание (ВНО).

Источник: Украинский центр оценивания качества образования

Детали: В г. Киев и Черниговской, Николаевской областях пробное ВНО перенесено на 24 апреля.

Учитывая угрозы, в 2021 году каждый участник мог выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц.

Оно проводится с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочему месту.

Украинская правда
Темы: образование
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