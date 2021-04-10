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Пентагон: про нарощування військ РФ треба питати Шойгу в Москві

Субота, 10 квітня 2021, 12:42
Пентагон: про нарощування військ РФ треба питати Шойгу в Москві

Пентагон закликає Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на східному кордоні України та в окупованому Криму.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда"

"Я не збираюся говорити про оцінки розвідки або про те, що ми бачимо. Ми закликаємо росіян розповісти світові, що вони роблять, з якими силами, з якими можливостями і які їхні наміри", - сказав Кірбі.

Після численних запитань журналістів про нарощування російських сил Кірбі сказав репортерам Пентагону, що "це відмінні питання, які потрібно ставити (міністру оборони Сергію) Шойгу в Москві".

За словами Кірбі, таке нарощування "тільки викликає ще більшу нестабільність і небезпеку в тій частині світу, де вже було занадто багато чвар і занадто багато насильства".

Кірбі сказав, що він постійно говорив про дії Росії як про нарощування сил, "саме тому, що ми не думаємо, що росіяни були повністю прозорі в тому, що вони роблять", - сказав він.

Раніше офіційні особи Білого дому класифікували нарощування російських військ в регіоні як найбільше з 2014 року.

8 квітня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зажадала в телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним, щоб РФ припинила нарощування військової потужності біля українських кордонів.

Пресслужба Кремля за підсумками розмови заявила, що Путін у телефонній розмові з Меркель звинуватив Київ у провокаціях і цілеспрямованому загостренні ситуації на лінії зіткнення на Донбасі.

Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. Крім того, Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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