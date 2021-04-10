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Пентагон: о наращивании войск РФ надо спрашивать Шойгу в Москве

Суббота, 10 апреля 2021, 12:42

Пентагон призывает Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

"Я не собираюсь говорить об оценках разведки или о том, что мы видим. Мы призываем русских рассказать миру, что они делают, с какими силами, с какими возможностями и каковы их намерения", - сказал Кирби.

После многочисленных вопросов журналистов о наращивании российских сил Кирби сказал репортерам Пентагона, что "это отличные вопросы, которые нужно задать (министру обороны Сергею) Шойгу в Москве".

По словам Кирби, такое наращивание "только вызывает еще большую нестабильность и небезопасность в той части мира, где уже было слишком много раздоров и слишком много насилия".

Кирби сказал, что он постоянно говорил о действиях России как о наращивании сил, "именно потому, что мы не думаем, что русские были полностью прозрачны в том, что они делают", - сказал он.

Ранее официальные лица Белого дома классифицировали наращивание российских войск в регионе как крупнейшее с 2014 года.

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель потребовала в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы РФ прекратила наращивание военной мощи у украинских границ.

Пресс-служба Кремля по итогам разговора заявила, что Путин в телефонном разговоре с Меркель обвинил Киев в провокациях и целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Кроме того, Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.

Темы: СШАРосcия


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