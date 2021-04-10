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Критика Путіна задушили в його домі у Лондоні - висновок суду

Субота, 10 квітня 2021, 13:51
Критика Путіна задушили в його домі у Лондоні - висновок суду

Коронерський суд Лондона дійшов висновку, що російського бізнесмена Миколу Глушкова, який жив в екзилі у Британії, задушили у його власному домі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Глушкова, який критикував президента Росії Владіміра Путіна, знайшли мертвим у місті Нью-Молден на південному заході Лондона в березні 2018 року.

У березні 2018 року 68-річний Глушков мав постати в Комерційному суді Лондона, щоб захистити себе, але в той самий день його тіло знайшла в його будинку дочка Наталя.

Коронерським судом Західного Лондона були представлені докази, які свідчать, що смерть Глушкова була представлена як самогубство, і що в ній брала участь якась "третя сторона".

Парамедик Домінік Біл розповів у суді, що сцена смерті Глушкова викликала у нього підозри, і згадав слова друга Наталії, Дениса Трушина: "Не чіпай тут нічого, поки не приїде поліція - хтось його вбив".

За висновком патологоанатома, представленим суду, "завдані ушкодження могли бути викликані тим, що якась людина тримала Глушкова за шию, перебуваючи позаду нього".

"Немає травм, що дозволяють припустити тривалу сутичку з третьою стороною, а також відсутні травми захисного характеру на верхніх кінцівках", - сказав він.

Записуючи свій вирок, коронер сказав: "З усієї документації, зібраних доказів, Микола Глушков помер в результаті навмисного вбивства".

В останні роки Глушков жив у Лондоні, де отримав політичний притулок. У 2011 році він передав докази для судової справи, порушеної за поданням Бориса Березовського проти російського олігарха Романа Абрамовича, який залишився в хороших відносинах з Кремлем.

Як відомо, Бориса Березовського знайшли мертвим у березні 2013 року у будинку його колишньої дружини в Беркширі. Поліція заявила, що він покінчив життя самогубством.

Глушков тоді заявляв, що не вірить у самогубство Березовського і вважав, що колишнього олігарха вбили.

Глушков помер через тиждень після отруєння "Новічком" у Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Теми: РосіяВелика Британія
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