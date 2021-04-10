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Критика Путина задушили в его доме в Лондоне - вывод суда

Суббота, 10 апреля 2021, 13:51

Коронерский суд Лондона пришел к выводу, что российского бизнесмена Николая Глушкова, который жил в изгнании в Великобритании, задушили в его собственном доме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Глушкова, который критиковал президента России Владимира Путина, нашли мертвым в Нью-Молдене на юго-западе Лондона в марте 2018 года.

В марте 2018 года 68-летний Глушков должен был появиться в Коммерческом суде Лондона, чтобы защитить себя, но в то же день его тело нашли в его доме дочь Наталья.

Коронерским судом Западного Лондона были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что смерть Глушкова была представлена ​​как самоубийство, и в ней участвовала некая "третья сторона".

Парамедик Доминик Билл рассказал в суде, что сцена смерти Глушкова вызвала у него подозрения, и вспомнил слова друга Натальи, Дениса Трушина: "Не трогай здесь ничего, пока не приедет полиция - его кто-то убил".

По заключению патологоанатома, представленного суду, "причиненные повреждения могли быть вызваны тем, что какой-то человек держал Глушкова за шею, находясь позади него".

"Нет травм, позволяющих предположить длительную схватку с третьей стороной, а также отсутствуют травмы защитного характера на верхних конечностях", - сказал он.

Записывая свой приговор, коронер сказал: "Из всей документации, собранных доказательств, Николай Глушков умер в результате умышленного убийства".

В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище. В 2011 году он передал доказательства для судебного дела, возбужденного по представлению Бориса Березовского против российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.

Как известно, Бориса Березовского нашли мертвым в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. Полиция заявила, что он покончил жизнь самоубийством.

Глушков тогда заявлял, что не верит в самоубийство Березовского и считал, что бывшего олигарха убили.

Глушков умер через неделю после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Темы: РосcияВеликобритания


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