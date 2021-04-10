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35 білорусів намагалися в'їхати в Україну з фальшивими ПЛР-тестами

Субота, 10 квітня 2021, 14:08
35 білорусів намагалися в'їхати в Україну з фальшивими ПЛР-тестами
фото ДПСУ

Всі пасажири автобуса з Білорусі, що намагався в'їхати на територію України, мали підроблені результати ПЛР-тестів.

Джерело: Державна прикордонна служба України

 
фото ДПСУ

Деталі: У пункті пропуску "Дольськ" прикордонники Луцького загону виявили 35 підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19. Усі вони були пред'явлені на контроль громадянами Республіки Білорусь, пасажирами автобуса, який слідував на в'їзд в Україну.

Дослівно: "Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на COVID-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності. В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами".

Більше деталей: За даним фактом поінформовано співробітників Нацполіції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ.

 

Громадянам Білорусі відмовили в пропуску на територію України.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаБілоруськоронавірус
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